ميلان يتفوق على لاتسيو ويشعل المربع الذهبى فى الكالتشيو

تفوق ميلان على ضيفه لاتسيو بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأنهى ميلان الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إسماعيل بن ناصر وثيو هيرنانديز في الدقيقتين 17 و29.

وفي الشوط الثاني، تمكن ميلان من الحفاظ على نظافة شباكه وتقدمه ليحصد ثلاث نقاط مهمة.

ورفع ميلان رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بفارق نقطة أمام إنتر ميلان الذي يواجه روما في وقت لاحق من اليوم، فيما توقف رصيد لاتسيو عند 64 نقطة في المركز الثاني.

يذكر أن ميلان يتواجد في النسخة الحالية بدوري أبطال أوروبا حيث سيواجه غريمه التقليدي إنتر ميلان يوم الأربعاء المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي من البطولة الأوروبية.

وتلقي ميلان، ضربة قوية بخروج مهاجمه البرتغالي رافائيل لياو، مصابًا خلال المباراة.

وطلب رافائيل لياو، إخراج الكرة من أجل مغادرة الملعب، قبل أن يتم استبداله مبكرًا بزميله البلجيكي أليكسس سايليمايكرس، في الدقيقة الحادية عشرة من زمن الشوط الأول.