السبت 06 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميلان يتفوق على لاتسيو ويشعل المربع الذهبى فى الكالتشيو

ميلان
ميلان

تفوق ميلان على ضيفه لاتسيو بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 

 

وأنهى ميلان الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إسماعيل بن ناصر وثيو هيرنانديز في الدقيقتين 17 و29. 

 

وفي الشوط الثاني، تمكن ميلان من الحفاظ على نظافة شباكه وتقدمه ليحصد ثلاث نقاط مهمة. 

 

ورفع ميلان رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بفارق نقطة أمام إنتر ميلان الذي يواجه روما في وقت لاحق من اليوم، فيما توقف رصيد لاتسيو عند 64 نقطة في المركز الثاني. 

 

يذكر أن ميلان يتواجد في النسخة الحالية بدوري أبطال أوروبا حيث سيواجه غريمه التقليدي إنتر ميلان يوم الأربعاء المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي من البطولة الأوروبية.

 

وتلقي ميلان، ضربة قوية بخروج مهاجمه البرتغالي رافائيل لياو، مصابًا خلال المباراة.

 

وطلب رافائيل لياو، إخراج الكرة من أجل مغادرة الملعب، قبل أن يتم استبداله مبكرًا بزميله البلجيكي أليكسس سايليمايكرس، في الدقيقة الحادية عشرة من زمن الشوط الأول.

 

 

 

 

 

 

ميلان لاتسيو الدورى الايطالى دوري ابطال اوروبا بن ناصر

الأكثر قراءة

بعد تسريب توقيعه للزمالك.. الأهلى يتراجع عن ضم نجم الاتحاد السكندرى

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى.. ننشر المراجعة النهائية فى مادة «الماث» (راجع معانا)

"المركزية لمكافحة الآفات" تتابع محصولى الزيتون والبلح فى واحة سيوة

بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة الجديدة والجمعية المصرية للاقتصاد السياسى

مجلس الوحدة الاقتصادية يعقد اجتماع آلية تنمية الاستثمار والتجارة العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

محمد عبدالعزيز

أيها المثبطون.. حسبكم

ماجد حبته

استعادة سوريا.. عد تنازلى

د. هيثم الحاج على

رؤية جديدة للثقافة المصرية

وائل لطفي

على أرضية الحوار

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»

قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على مدينة أريحا لليوم الرابع عشر