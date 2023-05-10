الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب غرقاً فى مياه ترعة بالشرقية

غرق شاب
غرق شاب

لقي شاب مصرعه غرقا في أثناء الاستحمام بمياه ترعة بنطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول "محمود م ر"، 20 عاما، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية أثناء قيامه بالاستحمام بمياه ترعة لفظ أنفاسه لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثمان من قبل قوات الإنقاذ النهرى، بمياه ترعة ناحية أبو سمران نطاق مركز بلبيس، ونقله بمرفق الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

مركز بلبيس بمحافظة الشرقية النيابة العامة

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