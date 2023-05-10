أخبار فاتتك| أسباب ارتفاع التضخم خلال شهر أبريل.. وأسعار الذهب اليوم الأربعاء

تناولت الساعات الماضية أخبار تشمل العديد من الأحداث المختلفة، التي تنوعت ما بين الفنية والرياضية والسياسية والعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 دون مصنعية

يتابع الملايين من المصريين أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 دون مصنعية في محلات الصاغة المصرية عقب انخفاض الأسعار بشكل تدريجي على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بسبب تراجع العملة الأمريكية حيث مازال هناك ارتفاع للأسعار المحلية عن العالمية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

روسيا: نعتزم اتخاذ خطوات ضد واشنطن ردًا على عدم إصدار تأشيرات للصحفيين

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف عن أنه يُجرى التخطيط لفرض المزيد من الإجراءات ردًا على رفض الولايات المتحدة إصدار تأشيرات للصحفيين الروس المرافقين لوفد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في رحلته إلى نيويورك لحضور اجتماعات مجلس الأمن الدولي لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

يبدأ 18 مايو.. جدول صرف مرتبات شهر مايو 2023

يبحث كثير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة على محركات البحث عبر الإنترنت عن جدول صرف مرتبات شهر مايو 2023 وموعد الصرف لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

الأكثر بحثًا.. موعد ظهور نتيجة تظلم شقق الإسكان الاجتماعى

موعد ظهور نتيجة تظلم شقق الإسكان الاجتماعي يبحث عنه الكثير من الجمهور ومستخدمي مواقع السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسوك"، مرورًا بالبحث عبر الموقع الأكثر شهرة "جوجل" عن كل ما يخصهم ويهتمون بمعرفته خاصًة في معرفة موعد ظهور نتيجة تظلم شقق الاسكان الاجتماعي، ليكون هذا الموضوع هو الأكثر بحثًا في الوقت الحالي لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

"الإحصاء" يكشف أسباب ارتفاع التضخم خلال شهر أبريل

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري 1.8% لشهر أبريل 2023، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 169.6 نقطة لشهر أبريل 2023 لاستكمال القراءة (اضغط هنا)