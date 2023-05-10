الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: نعتزم اتخاذ خطوات ضد واشنطن ردا على عدم إصدار تأشيرات للصحفيين

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أنه يُجرى التخطيط لفرض المزيد من الإجراءات ردًا على رفض الولايات المتحدة إصدار تأشيرات للصحفيين الروس المرافقين لوفد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في رحلته إلى نيويورك لحضور اجتماعات مجلس الأمن الدولي.

 

وقال ريابكوف -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "لقد تم تقديم هذا الرد جزئيًا بالفعل، ولكن يُتم النظر في اتخاذ خطوات إضافية".

 

يُذكر أن وفد لافروف واجه في وقت سابق صعوبات في الحصول على تأشيرات سفر أمريكية خلال رحلته إلى نيويورك لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي يومي 24 و25 أبريل.

 

وفي الوقت نفسه، لم يحصل ممثلو وسائل الإعلام الروسية على تأشيرات دخول على الإطلاق.

 

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.

الأكثر قراءة

إصابة 85 شخصا باشتباة تسمم داخل مركز التعليم المدنى بقصر النيل

الاتحاد الأوروبى يعرب عن "قلقه البالغ" من التصعيد الإسرائيلى فى غزة

أستاذ جراحة الأورام يكشف تفاصيل خطة الدولة لمحاربة مرض السرطان

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 فى المحافظات

الأكثر بحثًا.. موعد ظهور نتيجة تظلم شقق الإسكان الاجتماعى

"المصروفات والمميزات".. كل ما تود معرفته عن الجامعات الأهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة على أى تصعيد للفصائل الفلسطينية فى غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى