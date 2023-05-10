الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكشف عن خاصية جديدة تساعد فى علاج الأورام السرطانية

جامعة كاليفورنيا
جامعة كاليفورنيا

أعلن علماء في جامعة كاليفورنيا بسان دييجو الأمريكية، اكتشاف خاصية جديدة في "الخلايا التائية"، أحد أهم مكونات الجهاز المناعي، تساعد في علاج الأورام السرطانية.
وذكرت الجامعة على موقعها الرسمي، حسبما أوردت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الدراسة الجديدة أظهرت أن الخلايا التائية تنشط نفسها في الأنسجة المحيطة بها من خلال شكل غير موصوف سابقًا من الإشارات التلقائية للخلية، ما يعزز قدرتها على مهاجمة الأورام، موضحة أن الخلايا التائية هي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تحمي من العدوى وتساعد في محاربة السرطان.
وركزت الدراسة على تدريب الخلايا التائية في ​​الأعضاء الليمفاوية، والتي تعرف باسم "الخلايا اللمفاوية التائية"، بالتعرف على الخلايا السرطانية، التي تعرف بالمستعضد أو الجسم الخارجي، ومهاجمتها، ما يحفز الاستجابة المناعية.
وتعتبر الخلايا التائية، هي نوع من خلايا الدم البيضاء وجزء من جهاز المناعة، وتتواجد بشكل كبير في الأعضاء اللمفاوية مثل الغدد الليمفاوية المنتشرة في جميع أنحاء الجسم، حيث تساعد في حماية الجسم من العدوى، ويمكنها كذلك أن تقتل الخلايا المصابة بالعدوى مباشرة.

علماء أمريكيون خاصية جديدة علاج الأورام السرطانية الخلايا التائية مكونات الجهاز المناعي الأنسجة المحيطة

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