خبراء صحة عامة يحذرون من الذكاء الاصطناعي: يمثل تهديدًا وجوديًا للبشرية

حذر أطباء وخبراء صحة عامة من 4 قارات، من مخاطر الذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى أنه يمثل تهديدًا وجوديًا للبشرية.



وأشار الخبراء، في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في دمار اقتصادي شديد وبؤس إنساني، حيث يفقد ملايين لا حصر لهم سبل عيشهم ووظائفهم التي يتم استبدالها بالروبوتات.

ولفت الخبراء، إلى أن قدرة الذكاء الاصطناعي على تنظيف وتنظيم وتحليل مجموعات البيانات الضخمة التي تتكون من بيانات شخصية تسهل على الأنظمة الاستبدادية أو الشمولية الوصول إلى السلطة والبقاء فيها.

كما تسهل تسريع القتل الجماعي من خلال الاستخدام الموسع لأنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بالصحة.



وأصدر الخبراء الطبيون نداء جديدا لوقف تطوير الذكاء الاصطناعي محذرين من أنه يشكل "تهديدا وجوديا" للناس. وقال فريق مكون من خمسة أطباء وخبراء في سياسة الصحة العالمية من أربع قارات ان هناك ثلاث طرق يمكن بها للتكنولوجيا القضاء على البشر.

الأول هو خطر أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تضخيم التكتيكات السلطوية مثل المراقبة والتضليل، ويقولون إن قدرة الذكاء الاصطناعي على تنظيف وتنظيم وتحليل مجموعات البيانات الضخمة التي تتألف من البيانات الشخصية بسرعة، بما في ذلك الصور التي يتم جمعها من خلال الوجود المتزايد الانتشار للكاميرات، يمكن أن تسهل وصول الأنظمة الاستبدادية أو الاستبدادية إلى السلطة والبقاء في السلطة.

وحذرت المجموعة من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع وتيرة القتل الجماعي من خلال الاستخدام الموسع لأنظمة الأسلحة القاتلة الذاتية التشغيل.

وعرب خبراء الصحة عن قلقهم إزاء احتمال حدوث دمار إقتصادي شديد وبؤس إنساني، حيث يفقد ملايين لا تحصى من الناس سبل عيشهم بسبب هذه الروبوتات المجهدة، فإن توقعات سرعة و حجم فقدان الوظائف بسبب الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تتراوح ما بين عشرات إلى مئات الملايين على مدى العقد القادم.

ولفت تقرير الصحيفة البريطانية، إلى أن هذا التعليق بعد أسابيع فقط من توقيع أكثر من ألف عالم، بما في ذلك جون هوبفيلد من برينستون وراشيل برانسون من نشرة العلماء الذريين، على رسالة تدعو إلى وقف أبحاث الذكاء الاصطناعي بسبب مخاوف مماثلة.

وقال الخبراء بقيادة طبيب من المعهد الدولي للصحة العالمية بجامعة الأمم المتحدة، إن أشد تحذيراتهم خطورة تنطبق على فئة عالية التقدم، التي سيكون لها قدرة أكثر على التعلم وتعديل شفرته الخاصة لأداء مجموعة واسعة من المهام التي لا يستطيع القيام بها اليوم إلا البشر.

وكتب الخبراء:"هنالك سيناريوهات يمكن ان يشكل فيها الذكاء الاصطناعي خطرا على البشر، وربما تهديدا وجوديا، بالتسبب عمدا أو غير قصد في ضرر مباشر أو غير مباشر، بمهاجمة البشر أو إخضاعهم أو تعطيل الانظمة أو إستعمال الموارد التي نعتمد عليها."