الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 21 فى كفرالشيخ

إزالة التعديات بمحافظة
إزالة التعديات بمحافظة كفر الشيخ

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ حملاتها لازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجة ال21، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بالتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع انواعه والتعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعدي في المهد، مؤكداً استمرار تلك الحملات لإزالة كاف التعديات.
 

تمكنت حملة مجلس مدينة قلين، الثلاثاء، برئاسة اللواء خالد كشك رئيس مركز ومدينة قلين بحضور مساعد مدير أمن كفر الشيخ، ومأمور مركز شرطة قلين، ونواب رئيس المركز والمدينة، وقسم الإشغالات، بتنفيذ 14 قرار بإجمالي مساحة 11 قيراط.

 

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الحملة مستمرة بجميع المركز والقرى حتى مواجهة جميع مخلفات البناء وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ، للحفاظ على أراضى أملاك الدولة، والأراضي الزراعية.

قلين إزالات تعديات كفر الشيخ أملاك الدولة

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