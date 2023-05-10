الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محافظ البحر الأحمر: فوجئنا بحالة ولادة عقب وصول فوج من العالقين فى السودان

اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، جهود الدولة المصرية في إجلاء مواطنيها بالسودان، قائلا: "إن الدولة المصرية سخّرت كل الإمكانيات من أجل العودة الآمنة لأبنائها"

 

وأضاف محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم التنسيق مع جميع الجهات السودانية لتوفير ممرات آمنة للمصريين؛ للتمكن من العودة، وفتح جسر جوي بين القاهرة والسودان لنقل كل المصريين الراغبين في العودة من خلال الطائرات العسكرية، بالإضافة إلى الطريق البري من خلال معبر أرقين.

 

وتابع محافظ البحر الأحمر: "فوجئنا بمجرد وصول المركب وعقب نزول الركاب على الرصيف بحالة ولادة في ميناء سفاجا لسيدة مصرية سودانية أتمت الولادة، وهو ما يثبت مدى جاهزية وزارة الصحة بشكل كامل لمثل هذه المواقف الطارئة، متابعا: " لا يوجد لدينا أي إخطارات بسفن أخرى تحمل عالقين من السودان حتى الآن".

 

وأوضح أن مصر لم تكتفِ بفتح باب الإجلاء لرعاياها فقط، بل استقبلت رعايا مختلف الدول سواء الأشقاء السودانيين أو من جنسيات أخرى، موجهًا الشكر لوزارة الداخلية والصحة والهلال الأحمر وهيئة الإسعاف المصرية لتقديمهم الخدمات الطبية.

 

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن البعثة الدبلوماسية المصرية لن تغادر السودان إلا بعد ضمان عودة المصريين وتأمينهم؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تأتي تأكيدًا على أحد أهم ثوابت الدولة المصرية وهو حماية المواطنين المصريين وتأمينهم ضد الخطر، وضمان عودتهم إلى ديارهم.

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