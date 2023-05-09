الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أزمات فوكس نيوز مستمرة.. خسارة 54 مليون دولار للأشهر الثلاثة الأولى من 2023

فوكس نيوز
فوكس نيوز

أعلنت شركة فوكس الأمريكية خسارة 54 مليون دولار للأشهر الثلاثة الأولى من 2023 بعد أن وافقت الشركة على تسوية دعوى قضائية بشأن مزاعم بأن قسمها في فوكس نيوز قد شوه سمعة موردي أنظمة التصويت الإلكتروني دومينيون في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المثيرة للجدل لعام 2020.

وقالت الشركة إن الخسارة كانت في الغالب "بسبب الرسوم المرتبطة بتكاليف التسوية القانونية في فوكس نيوز ميديا".

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة Fox Corp، لاتشلان مردوخ، الثلاثاء أن التسوية البالغة 787.5 مليون دولار كانت "قرارًا تجاريًا لحل النزاع لتجنب حدة هذه المحاكمة وعملية استئناف متعددة السنوات".

وتمت تسوية قضية التشهير التي تمت مراقبتها عن كثب الشهر الماضي قبل قراءة البيانات الافتتاحية في محكمة ديلاوير، وواصل "أن محكمة ديلاوير حدت بشدة من دفاعاتنا ومحاكمتنا من خلال أحكام سابقة للمحاكمة".

وقالت الشركة إن لديها 4.1 مليار دولار نقدًا حتى 30 مارس قبل 3 أسابيع من التوصل إلى تسوية دومينيون.

لا تزال فوكس نيوز تواجه دعوى قضائية بقيمة 2.7 مليار دولار من شركة سمارت ماتيك لتصنيع آلات التصويت الثانية والتي قال مردوخ إنها "مختلفة اختلافًا جوهريًا" عن قضية دومينيون وتوقع أن القضية المرفوعة في نيويورك لن تحال إلى المحاكمة حتى عام 2025.

وجاءت خسارة الشركة البالغة 54 مليون دولار ، والتي تقارن بأرباح قدرها 283 مليون دولار قبل عام على الرغم من ارتفاع أرباح فوكس بنسبة 18 في المائة إلى 4.08 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ، وهو ما يزيد عما توقعه المحللون.

وقالت الشركة إن المبيعات قد عززت من خلال قفزة بنسبة 43٪ في عائدات إعلانات Super Bowl ، والتي توقعت في وقت سابق أن يبلغ إجمالي عائدات الإعلانات 600 مليون دولار.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Fox ، البالغ من العمر 51 عامًا ، إن الشركة "في وضع جيد" لتحمل إضراب كاتب WGA الذي أعاق الإنتاج السينمائي والتلفزيوني الجديد في هوليوود ويبدو أنه سيستمر لأشهر.

قال مردوخ:"نعتقد أنه مع أولوياتنا الاستراتيجية واستراتيجيتنا في الرياضة ، ولكن أيضًا في الأخبار ، هذان مجالان لا يتأثران بإضراب الكتاب وسيحور الجمهور عند مشاهدة التلفزيون لتلك الفئات".

أضاف سليل مردوخ أن شبكة Fox Network لا تقدم سوى ساعتين من المحتوى الترفيهي المكتوب وغير المكتوب كل ليلة "لذلك نشعر بأننا في وضع جيد للغاية بحيث لا نتأثر بإضراب الكتاب حقًا على الإطلاق".

قالت فوكس إنها تبحث عن أهداف للاندماج والاستحواذ بعد إلغاء خطة للاندماج مع قسم الصحف نيوز كورب وأجازت زيادة قدرها 3 مليارات دولار في خطة إعادة شراء الأسهم بقيمة 7 مليارات دولار.

بعد أن طردت قناة فوكس نيوز مضيفها الأكثر مشاهدة في أوقات الذروة تاكر كارلسون الشهر الماضي ، انخفض سهمها بمقدار 590 مليون دولار وتضررت تقييماتها. قال مردوخ: "لا يوجد تغيير في إستراتيجيتنا البرمجية في فوكس نيوز" ، مشيرًا إلى أن إقالة كارلسون كانت تعديلًا في استراتيجيتها ، وليس خروجًا.

وتابع مردوخ "كما هو الحال دائمًا ، نقوم بتعديل برامجنا وتشكيلتنا وهذا ما نواصل القيام به، نحن فخورون بفريق فوكس نيوز لدينا ، والجودة الاستثنائية لصحافتهم وإشرافهم على علامة فوكس نيوز التجارية."

تجنب مردوخ القضايا التي أدت إلى مطالبة دومينيون وقال: "لقد عملنا دائمًا كمنظمة إخبارية تغطي الأحداث الجديرة بالاهتمام في ذلك اليوم" ، مضيفًا أنه ظل "واثقًا من مزايا موقفنا بأن التعديل الأول يحمي تقارير مؤسسة إخبارية والادعاءات التي يقدمها الرئيس الحالي. من الولايات المتحدة."

ولم تقدم فوكس نيوز، بموجب شروط تسوية دومينيون ، أي اعتراف مباشر بارتكاب مخالفات في عرضها لادعاءات انتخابية كاذبة على الرغم من أنها أقرت "بأحكام المحكمة التي وجدت ادعاءات معينة حول دومينيون كاذبة".

فوكس خسارة دعوى أمريكا رسوم

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