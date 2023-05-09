الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

60 دقيقة.. السيتي يحاول العودة أمام ريال مدريد

السيتي والريال
السيتي والريال

مر 15 دقيقة من زمن الشوط الثاني من لقاء مانشستر سيتي وريال مدريد، وواصل السيتي سيطرته على مجريات الشوط وسط تراجع ريال مدريد مثل الشوط الأول.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الريال بهدف نظيف سجله فينسيوس جونيور، وكاد بنزيما بالدقيقة 49 يسجل هدف ثاني بكرة ثنائية مع كارفخال وسدد كرة علت مرمى إيدرسون.

وبالدقيقة 54 واصل كورتوا تصدياته وتصدى لتسديدة دي بروين.

وبالدقيقة 57 حاول رودريجو التسديدة بقوة من خارج المنطقة اصطدمت بدفاعات السيتي وخرجت.

وكان الفريقين تواجها الموسم الماضي في نفس الدور وحسم الريال تأهله للنهائي بنتيجة 6-5 بمجموع اللقاءين.

ودخل السيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، ستونز، دياز، أكانجي

خط الوسط: جوندجان، رودري، دي بروين

خط الهجوم: جريليش، هالاند، سيلفا

 

وجاء تشكيل ريال مدريد  كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

يذكر أن ميلان وإنتر يتواجهان غدًا في ديربي إيطاليا، في طرفي نصف النهائي الآخر لدوري الأبطال.

وتقام مباراة الذهاب غدا الأربعاء في ملعب سان سييرو، فيما تقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في نفس الملعب.

مانشستر سيتى ريال مدريد السيتى فينسيوس فينسيوس جونيور

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