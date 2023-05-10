إصابة شخصين فى اصطدام سيارة بشجرة وانقلابها فى ترعة بالشرقية

أصيب شخصين بمحافظة الشرقية، فى وقوع حادث اصطدام سيارة فى شجرة، بدائرة مركز الزقازيق، وتم تحرير المحضر اللازم.

واستقبل مستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق، كل من: "عزازى.ال.م”، 50 سنة، مقيم مدينة الزقازيق، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و“أكمل.ب.ع”، 40 سنة، مقيم الزقازيق، مصاب بكدمات فى الوجه.

وتبين إصابتهم فى وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل فى شجرة، وانقلابها فى ترعة، بطريق “ الزقازيق - تل حوين ”، دائرة مركز الزقازيق.

تم نقلهما لمستشفى الأحرار التعليمى لتلقى العلاج اللازم.