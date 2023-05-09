الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يؤدي للوفاة.. أستاذ أمراض صدرية يحذر من النوم داخل السيارة

النوم داخل السيارة
النوم داخل السيارة

حذر الدكتور يسري عقل، رئيس قسم الأمراض الصدرية بطب قصر العيني، من النوم داخل السيارة، وذلك في إطار تعليقه على واقعة وفاة طفلة داخل سيارة ملاكي في القليوبية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، الجلوس داخل سيارة متوقفة ومغلقة النوافذ يحدث اختناق نتيجة لزيادة ثاني أكسيد الكربون وانخفاض الأكسجين داخل السيارة، فنسبة الأكسجين تستهلك إذا كانت السيارة مركونة ومغلقة النوافذ.

أكثر الأوقات شيوعًا لهذه الظاهرة

وقال “عقل”، إن مثل هذا السلوك يكون شائعًا في الشتاء حيث ينام الشخص داخل السيارة وهي مغلقة النوافذ تمامًا مما يؤدي لوفاته، مشيرًا إلى أن سر حياة الإنسان هو الأكسجين، والذي يتواجد في الهواء والإنسان يستهلكه ويخرج مكانه ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي يجب الجلوس في مكان به هواء متجدد، للحصول على الأكسجين بصورة مستمرة. 

ونصح بعدم النوم داخل السيارة المتوقفة ومغلقة النوافذ، قائلا إن النوم لمدة 45 دقيقة داخل سيارة مغلقة تمامًا يتسبب في وفاة الشخص.

النوم داخل السيارة وفاة اختناق الأكسجين يسري عقل طب قصر العيني

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