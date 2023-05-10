اللجنة التنظيمية لمؤتمر العقبة للتأمين تقرر وقف التسجيل على الموقع الإلكترونى

قررت اللجنة التنظيمية لمؤتمر العقبة التاسع للتأمين، المقرر عقده للفترة من 15 إلى 18 مايو، في مدينة العقبة، وقف التسجيل في المؤتمر على الموقع الإلكتروني للمؤتمر اعتبارا من تاريخه؛ لوصوله إلى الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية.

واستلم الموقع تسجيلات للمشاركة في المؤتمر تجاوزت الـ 900 مشارك حتى تاريخه، ونفاذ وحجز جميع الغرف الفندقية في الفنادق المعتمدة للمؤتمر، والتي تم التعاقد معها لإقامة المشاركين في مدينة العقبة، وهي (فندق حياة ريجنسي في أيلة، فندق المنارة، وفندق كمبنسكي العقبة، فندق إنتركونتننتال العقبة، وفندق موفنبيك المدينة في العقبة، وفندق كلاود سفن، وفندق جولدن توليب، وفندق لاكوستا)، إضافة الى حجز الغرف المتعاقد عليها في مدينة عمان في فندقي روتانا وكورب.

وجاء قرار اللجنة التنظيمية لمؤتمر العقبة بوقف التسجيل لتتمكن من البدأ من اليوم وبشكل مبكر بالاستعدادات لاستقبال المشاركين الذين سجلوا للمشاركة في المؤتمر من أكثر من 30 دولة اجنبية وعربية إضافة للسوق الأردني.

وأعلن الاتحاد الأردني لشركات التأمين أسماء الفائزين الخمسة مرتبين حسب الحروف الهجائية في جائزة مؤتمر العقبة للبحوث التأمينية بدورتها الثالثة.