الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقرر مساعد لجنة الدين العام بالحوار الوطنى: "مش جايين نقول شعارات"

الدكتورة هبة واصل،
الدكتورة هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام

قالت الدكتورة هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام، وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، إن جميع الأحزاب سواء مؤيدة أو معارضة تتفق على قضية الوطن، لافتة إلى أن أهداف الحوار الوطني هي الوصول إلى حلول اقتصادية وسياسية ومجتمعية من أجل الجمهورية الجديدة.

وأضافت واصل خلال لقائها ببرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ضرورة منح الأولويات للقضايا التي تسهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن الأمانة الفنية للحوار الوطني بتنسيق كامل مع كافة أطياف المجتمع والتيارات السياسية، تنظم ورش عمل حوارية في كل قضية، لجمع كافة الآراء والحلول من أجل المفاضلة ما بين الحلول. 

وأشارت مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني إلى أن كافة اللجان تتضمن قامات من مختلف الاتجاهات في كافة المحاور المختلفة، داعية كافة المشاركين لطرح مختلف الآراء، ووجهات النظر كي نتوافق على حل واحد؛ للعديد من القضايا الاقتصادية"، معلقة: "إحنا مش جايين نقول شعارات.. إحنا محتاجين ننفذ".

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