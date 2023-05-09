الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هبة واصل: وجود الدولة مهم بالمشاريع التى تتعلق بالأمن القومى والغذائى

الدكتورة هبة واصل
الدكتورة هبة واصل

علقت الدكتورة هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام والإصلاح المالي في الحوار الوطني، على تصريحات وزير المالية، قائلة: "إنها تتطلب أن يكون لدينا خبير اقتصادي لديه القدرة على قراءة المؤشرات الاقتصادية، خاصة بعد تصريحات بعض النخب وبالأخص ما حدث في الجلسة الافتتاحية".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة، أن جلسات لجنة الدين العام والموازنة ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل ضمن القضايا المطروحة في الحوار الوطني.

وشددت على ضرورة أن تكون هناك قراءة للمؤشرات، عندما يخرج مسئول ويقول نستهدف 80% من الناتج المحلي، لافتًا إلى أن البعض قد يقلق من هذه التصريحات، إلا أن الوضع لا يدعو للقلق، لأن نسبة الدين العام من الناتج المحلي ليست مؤشرات على ضعف أو قوة الاقتصاد.

وأكدت أن الدولة ليست تاجرًا شاطرًا، لافتة إلى أن وجودها مهم بالمشاريع التي تتعلق بالأمن القومي والغذائي، معقبة: إحنا مش جايين نقول شعارات ولا وقت لـ"الشو".

 

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