بسام راضى يكشف تفاصيل زيارة البابا تواضروس للفاتيكان

كشف السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، عن تفاصيل زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، الفاتيكان.

وقال "راضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة cbc، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، إنه استقبل البابا تواضروس وكان برفقته أعضاء السفارة وأعضاء الكنيسة القبطية في روما، موضحًا أن زيارة البابا تواضروس الثاني الفاتيكان تعكس الاهتمام البالغ بما حدث في مصر من تطور كبير على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص إرساء قيم التعايش وحرية الاعتقاد وقبول الآخر.

ولفت إلى أنّ البابا تواضروس الثاني يلتقي البابا فرنسيس أسقف روما وبابا الكنيسة الكاثوليكية للمرة الرابعة، وهذه المرة تأتي في إطار احتفالية مرور نحو 50 سنة على أول زيارة لبابا كنيسة الإسكندرية البابا شنودة لبابا الفاتيكان، وكان ذلك في 10 مايو عام 1973.

وتابع سفير مصر في إيطاليا: "مرت 10 سنوات على أول زيارة للبابا تواضروس الثاني للفاتيكان في عام 2013، وهناك اهتمام كبير في وسائل الإعلام الإيطالية بهذه الزيارة، منذ أسبوعين وهناك متابعة كبيرة لتلك الزيارة".

البابا تواضروس يعقد قداسًا في الكنيسة الأكبر بروما يوم الأحد

أكد السفير بسام راضي، أنّ البابا تواضروس الثاني سيعقد قداسًا يوم الأحد القادم في أكبر كنائس روما، ولأول مرة ستفتح للبابا من خارج الكنيسة الكاثوليكية، وهذا الأمر رمزية مهمة جدًا.

ولفت إلى أنّ الجالية القبطية في روما، سواء المسيحيون المصريون أو الجنسيات الأخرى الأرثوذكس سيكونون موجودين وسيلقي قداسة البابا كلمة مهمة في هذه المناسبة، وستحضر قيادات وأعضاء الجالية المصرية في روما.

وأردف أن هناك برنامج زيارة للبابا تواضروس يخص الفاتيكان وسيبدأ غدًا، وسيتم عقد لقاءات ثنائية بين البابا تواضروس وبابا الفاتيكان ورموز الفاتيكان، وهناك عدد كبير من أعضاء الكنيسة القبطية من بعض العواصم الأوروبية انضموا إلى قداسة البابا.

وأكد أن زيارة البابا تواضروس للفاتيكان مهمة جدًا، وهي احتفالية للمحبة والتواصل، كما أنها تعكس تقديرًا كبيرًا في روما للبابا تواضروس امتدادًا للتقدير الكبير الذي يحظى به في مصر.