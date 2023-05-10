ناشر: ارتفاع الأسعار ومخاوف القراء من الدفع الإلكتروني أحد أبرز تحديات صناعة النشر

قال الناشر علي عبد المنعم، المدير التنفيذي وشريك مؤسس لشركة عرب بوكفيرس Arabookverse UK، إن أبرز التحديات التي تواجه صناعة النشر الإلكتروني، هي عدم توافر وسائل الدفع الإلكترونية، ومع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، ظهرت بعض الظواهر السلبية، مثل ارتفاع سعر الورق وسعر الشحن.

وأضاف علي عبد المنعم، في ندوة "صناعة النشر.. التحديات والحلول" بصالون "الدستور" الثقافى، أمس الثلاثاء، "كان متوسط شحن الكتاب الواحد من 34 سنت وصل إلى دولار و67 سنت".

ولفت إلى أن الأزمة التي تحيط بالشباب المؤلفين، أنهم "يقعون تحت استغلال مافيا" على حد تعبيره، كما ناقش غياب البينة التحتية للنشر، بالإضافة إلى أنه هناك مشكلة كبيرة بين المؤلفين والناشرين.

ويرى عبد المنعم، أن أزمة شراء الكتب نتاج أزمة ارتفاع أسعارها بجانب قلة الدخل، والتخوفات التي تصاحب القراء من الشراء أونلاين بسبب الاختراق.

وطالب عبد المنعم، بضرورة ووجود معلومات سليمة، عن بيانات النشر في مصر، بالإضافة إلى أن تحديات النشر أيضًا تتفاقم "مع نقص الأموال والمنح اللازمة لدعم المؤلفين والمشاريع الأدبية".

ويناقش صالون الدستور الثقافي عبر ندوته الثانية "صناعة النشر.. التحديات والحلول"، بقاعة ندوات جريدة الدستور، من خلال مناقشة العديد من القضايا التي تواجه مستقبل صناعة النشر في مصر، يأتي ذلك إيمانا بأهمية دور الثقافة في بناء صناعة اقتصاد مجتمعاتنا، ودورها في مخاطبة الوعي الجمعي للمجتمعات وتوجيه اهتمامها بالفنون والعلوم والآداب.

يأتي ذلك بحضور كافة أطراف صناعة النشر فى مصر؛ سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وهم سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصرييين، وجرجس شكري رئيس دار النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والناشر على عبدالمنعم المسئول عن تطبيق "ستوريتيل" سابقًا، والناشر الدكتور أحمد السعيد مؤسس بيت الحكمة للفنون والثقافة، الناشر شريف بكر المدير التنفيذي لدار العربي، والناشر حسين عثمان المدير التنفيذي لدار ريشة، والكاتبة والإعلامية الدكتورة صفاء النجار مؤسس دار أطياف للنشر؛ وذلك بحضور الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، ويقدم الندوة الكاتب الصحفي والباحث الأكاديمي حسام الضمراني، ويديرها المحرر الثقافي الزميل خالد حماد.