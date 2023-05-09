الأكثر بحثًا في مصر.. أحمد جلال عبد القوي يتصدر ترند "جوجل" (تحليل بيانات)

حالة من الجدل آثارها الفنان الشاب أحمد جلال عبد القوي بطل مسلسل "حضرة المتهم أبي"، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى معهد السموم بعد تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات.

وتصدر “عبد القوي” عمليات البحث عبر المحرك الأشهر عالميًا “جوجل”، بعد انتشار أخبار حول سقوط الفنان داخل أحد المطاعم في منطقة المهندسين في الجيزة بعد تناوله جرعة زائدة من المخدر.

وباستخدام أداة البحث "جوجل تريند"، تبيَّن أن اسم الفنان الشاب أحمد جلال عبد القوي، كان الأكثر بحثًا في الساعات الأخيرة عبر الموقع.

ويرصد "الدستور" الإحصاءات الخاصة بمدى تفاعل الجمهور عبر مواقع التواصل مع خبر إصابة الفنان أحمد جلال عبد القوي بوعكة صحية بسبب جرعة مخدرات زائدة..

لاقي الفنان الشاب أحمد جلال عبد القوي بطل مسلسل "حضرة المتهم أبي" اهتمام كبير من قِبل الجمهور، ومستخدمي مواقع السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما للإطمئنان على صحته، فوصلت نسبة البحث عن اسمه في مختلف محافظات مصر إلى 100% عبر جوجل.

وصلت نسبة البحث في محافظة قنا إلى نسبة 100%، ويليها في الترتيب في المحافظات في البحث عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد جلال عبد القوي في محافظة بور سعيد إلى نسبة 86%، وتليها في المركز الثالث في البحث عن اسم الفنان أحمد جلال عبد القوي محافظة الشرقية حيث وصلت النسبة لها لـ 49%، وفي المركز الرابع محافظة بني سويف فوصلت فيها نسبة البحث لـ 45%، وأخيرًا محفاظة الدقهلية نسبة البحث فيها وصلت لـ 39%.

الاطمئنان على صحة أحمد جلال عبد القوي الأكثر بحث في مصر وليبيا

واهتم الكثير من المواطنين في مختلف أنحاء العالم العربي بالبحث والاطمئنان على صحة الفنان الشاب أحمد جلال عبد القوي، فوصلت نسبة البحث عن حالته الصحية في مصر لتصل إلى نسبة 100%، وفي المركز الثاني وصلت نسبة البحث عن اسمه في ليبيا لـ 34%، وفي الأردن لـ24%، وفي دولة الكويت لـ 18%.