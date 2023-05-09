الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقابة الصحفيين تدعو المجتمع الدولى للتدخل الفورى لحماية الشعب الفلسطينى

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أدانت نقابة الصحفيين بأشد العبارات عدوان الكيان الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني، والمتمثل في الجريمة النكراء التي ارتكبتها سلطات الاحتلال في قطاع غزة، فجر اليوم، وأسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 20 آخرين، بينهم نساء وأطفال، وكذلك استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية، وآخرها في نابلس هذا الصباح.

وأكدت النقابة أن هذا التصعيد الخطير هو استمرار للعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، والحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.

ووجه مجلس النقابة التحية لنضال الشعب الفلسطيني المتواصل من أجل التحرر والاستقلال، ويجدد دعمه وتقديره للصمود الفلسطيني في مواجهة الاحتلال واعتداءات المستوطنين، حتى يتمكن من انتزاع جميع حقوقه العادلة.

ودعت نقابة الصحفيين المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتدخل الفوري لوقف الاعتداءات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية، وتقديمهم للعدالة بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب.

اعتداءات المستوطنين الشعب الفلسطيني الكيان الصهيوني المنظمات الدولية نقابة الصحفيين

الأكثر قراءة

زوجة حسن شاكوش: "طليقى بيشهر بيا علشان أتنازل عن القضايا"

شهود عيان من غزة يروون لـ"الدستور" تفاصيل ليلة الحزن الدامية

طلاب طب بيطرى أسيوط يشاركون بأفكارهم فى ندوة جهاز تنمية المشروعات

بالأسماء.. نجاة 3 أشخاص من الموت في تصادم معدية ببورسعيد

مصادر تكشف لـ"الدستور".. تفاصيل خطة وزارة قطاع الأعمال لتعظيم الاستفادة من الأصول

العثور على جثة شاب مذبوح داخل عقار تحت الإنشاء بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»