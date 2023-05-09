الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدًا.. اجتماع مشترك لـ"عليا الوفد" ومكتبه التنفيذي بمقر الحزب

حزب الوفد
حزب الوفد

تعقد الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد غدًا اجتماعا مشتركا برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد .

ويجري الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا، والدخول لمقر الحزب يقتصر فقط على أعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذي.

وكانت قد عقدت الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد اجتماعاً برئاسة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، بحضور السكرتير العام الدكتور ياسر الهضيبي.

وقال يمامة، إن اللجان العامة الحالية مستمرة لمدة 6 أشهر طبقاً لقرار الهيئة العليا السابق.

وأضاف أنه سوف يزور جميع اللجان العامة بالكامل، ويلتقى بالجميع لقياس رؤيتهم في تشكيل اللجان العامة، سواء بالتوافق أو بالانتخاب.

الهيئة العليا المكتب التنفيذي أعضاء الهيئة العليا عبدالسند يمامة أعضاء الهيئة

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