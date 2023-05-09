"هيئة الدواء" تختتم مشاركتها في مؤتمر تطبيق نهج الصحة الواحدة بالإمارات

أعلنت هيئة الدواء المصرية اختتام مشاركتها في المؤتمر العلمي "تطبيق نهج الصحة الواحدة من اجل الاستدامة"، والذى تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، ونظمته وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

واستعرضت الهيئة خلال المؤتمر تجربة جمهورية مصر العربية في مجال تحديث وتطوير إجراءات تسجيل الأدوية البيطرية، وميكنة إجراءات التسجيل، وأثر ذلك على توافر أدوية بيطرية آمنة وفعالة وذات جودة عالية بالسوق المصري.

وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة اتباع نهج الصحة الواحدة كأحد الملازمات الآمنة لحماية النظام البيئي، والحفاظ على توازنه، وحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات، كذلك دعم نظم تطوير المستحضرات الطبية البيطرية، وتداولها بشكل آمن.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالسياسات الإيكولوجية، والتحضر نحو الأخضر، وتنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي عقد بمصر نوفمبر الماضي، ورفع مستويات صحة الثروة الحيوانية وتعزيز مساهمتها في الأمن الغذائي.