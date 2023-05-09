العراق والأمم المتحدة يوقعان اتفاقية لتقديم الدعم الصحى لضحايا داعش

كشفت وكالة الأنباء العراقية، الثلاثاء، عن تفاصيل توقيع بين وزارة الصحة العراقية واتفاقية مع الأمم المتحدة خاصة بتقديم الدعم الصحي والنفسي لضحايا عصابات داعش الإرهابية.

وفي بيان رسمي لمكتب الإعلامي للوزارة الصحة العراقية، أنه بتوجيه وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، وقعت وزارة الصحة اتفاقية مع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب عصابات داعش الإرهابية، وبرنامج تعاون لتقديم الدعم الصحي والنفسي لضحايا داعش الإرهابي.

وتابع البيان، أن الوكيل الإداري خميس السعد وقع الاتفاقية مع فريق يونيتاد التابع إلى الأمم المتحدة نيابة عن وزير الصحة.

وأشار السعد، وفق البيان، إلى أن الاتفاقية تخص التعاون وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لضحايا داعش الإرهابي من خلال متابعتهم وتقديم الدعم لهم، موضحًا، أنه "بناءً على توجيه الوزير تم تشكيل فريق عمل مشترك من الأمم المتحدة ووزارة الصحة؛ ليكون هناك تعاون في المرحلة المقبلة لتشخيص الحالات ومعالجتها في مؤسسات وزارة الصحة".

في السياق، قالت وسائل إعلام عراقية خلال اليومين الماضيين، استئناف عمليات الإنتاج والتحميل والتصدير من حقل القيارة النفطي بمحافظة نينوى.

أضاف نائب رئيس الوزراء العراقي لشئون الطاقة، وزير النفط حيان عبدالغني، إنه "تم استئناف عمليات الإنتاج والتحميل والتصدير من حقل القيارة النفطي بمحافظة نينوى بطاقة (33) ألف برميل باليوم، بواسطة الحوضيات الصهاريج وحوضيات خطوط السكك الحديد وبكمية (30000) ألف برميل باليوم إلى موانئ الصادرات النفطية في الخليج"، مبينًا أنه "سيتم تزويد مصفى القيارة النفطي بالمحافظة بكمية (3000) برميل باليوم".

تابع: أن "هذه الخطوة ستحقق إيرادات مالية جيدة لخزينة الدولة، إضافة إلى إدامة وتشغيل مصفى القيارة، إلى جانب سعينا بدعم الناقل الوطني والمحلي في القطاعين الخاص والعام، خاصة شركة ناقلات النفط العراقية أحد تشكيلات وزارة النفط والشركة العامة لسكك حديد العراق".