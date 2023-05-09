بحضور "مدبولي".. بث مباشر لحفل توقيع الإطار الاستراتيجى بين مصر والأمم المتحدة

ينقل "الدستور" بثًا مباشرًا لحفل توقيع الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسئولين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من ممثلين الأمم المتحدة بمصر.

ويوقع إطار الشراكة وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، والممثلة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر إيلينا بانوفا، باعتبارهما رئيسي لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.