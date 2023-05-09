الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى يستعرض مع رئيس جهاز حماية المنافسة التقدم المحرز فى عدد من ملفات العمل

جريدة الدستور

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض التقدم المحرز في عدد من ملفات العمل. 

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمود ممتاز إلى تحسن مؤشرات مصر وفقًا لتقييم الأداء حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في المنطقة العربية من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

وأوضح رئيس جهاز حماية المنافسة، أن النتائج أظهرت تقدمًا ملحوظً في مصر عام 2022 مقارنة بالعام 2020، وذلك فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة بشكل عام، وفي مجال الحياد التنافسي بشكل خاص.

ولفت إلى أن هذا التقييم اعتمد على أكثر من 60 مؤشرًا، أبرزها: مكافحة الممارسات الاحتكارية، وممارسات إنفاذ القانون، وإصدار المواد القانونية واللوائح التنظيمية الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ، وكذا الاتفاقات الدولية بين مصر وغيرها من البلدان والمؤسسات الدولية الخاصة بسياسات المنافسة.

من جانبه، ثمن رئيس الوزراء هذه النتائج الإيجابية، مؤكدًا الدور المهم الذي يقوم به الجهاز في دعم سياسات المنافسة في السوق المصرية، بما يخدم الاقتصاد الوطني.

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