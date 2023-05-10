بالتزامن مع امتحانات نهاية العام.. أطعمة تساعد على تنشيط الذاكرة

تلعب الأطعمة دور كبير في تنشيط الذاكرة لدى الأشخاص، وهناك من يركز على الأمر من خلال تناول بعضها التي تلعب دور في الذاكرة، وخاصة خلال أيام الامتحانات التي يعاني خلالها الطلاب من إجهاد وقلق بسبب المذاكرة بشكل أكبر.

وبالتزامن مع فترة الامتحانات التي تمر خلال هذه الأيام على كافة الطلاب، نقدم لكم من خلال هذه السطور أطعمة تتناسب مع أيام الامتحانات لتنشيط الذاكرة بحسب تقرير بنشره موقع "Only My Health" الطبي، وهي كالتالي:

التوت: يحتوي التوت على مضادات الأكسدة الفلافونويد التي تساعد على تنشيط الدماغ.

الحبوب الكاملة: التي تعطي استفادة كاملة كونها مصدر جيد للفيتامينات والألياف، وكذك المكسرات التي تعد مصدر دهون وبروتينات صحية تساعد على تنشيط الذاكرة.

القهوة: يرى البعض أن القهوة ضارة بالصحة، ولكنها تلعب دور كبير في التركيز، كما أنها تزيد من قدرة الدماغ على معالجة المعلومات وتزيد الذكاء.

البروكلي: يعتبر البروكلي من الخضروات الغنية بالألياف الصلبة يحتوي على فيتامين C وفلافونويد ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض في المخ، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة.

الأفوكادو: يعتبر الأفوكادو مصدرًا صحيًا للدهون غير المشبعة، كما أنه يدعم الدماغ ويزيد التركيز ويحسن الذكاء.

البيض: يلعب البيض دور كبير في تنشيط الذاكرة وخاصة صفار البيض الذي يعد من أهم وجبات الإفطار.

الأسماك: تحتوي الأسمتك على أوميجا 3 التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الدماغ وتحسين الذاكرة، كما أنه من الوجبات المهمة التي تقوي الذاكرة، وتؤثر بشكل إيجابي على الطلاب أثناء أيام امتحاناتهم.

شاي البابونج: يحسن شاي البابونج من الإدراك بسبب قلة النوم، كما أنه يقلل أيضًا من التوتر ويعزز التركيز والذاكرة، حيث يعد أحد أفضل أنواع الشاي لصحة الدماغ ولزيادة الطاقة بالجسم.