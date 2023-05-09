الملك تشارلز يحتفل بالتتويج على الشاطئ.. حقيقة أم ذكاء اصطناعي؟

انتشرت مؤخرًا، صورًا للملك تشارلز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرقص على الشاطئ ويتناول الشراب مع الراقصات ويرتدي أزياءًا غريبة لا تتناسب منطقيًا مع منصبه الجديد كملك لإنجلترا.

"بالدستور" دققت في حقيقة هذه الصور وما إذا كانت تقنيات الذكاء الاسطناعي مُستخدمة فيها.

وتبين من البحث أن الصورة نشرت عبر حساب مجهول على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتاريخ 7 مايو الجاري وكتب عليها عبارة هذا للضحك ثم تم حذفها.

وباستخدام أدوات التحقق عبر “فيس بوك”، تبين أن مطلق الصور هو موقع “GUY GOLD”، ويخص أحد الذكور من مواليد عام 1986، ويتابعه 38565 شخصًا‏.

وعن طريق التحقق النظري في الصور، تبين وجود أخطاء فادحة بها تدل على تزييفها بالكامل، من بين تلك الأخطاء ظهر الملك في إحدى هذه الصور، وهو يبدو أصغر كثيرًا من عمره وشكله الحقيقي الذي يظهر به في باقي الصور التي من المفترض أن تكون في نفس الفترة الزمنية، كما أنها تبدو مختلفة عن صوره الحقيقية، إذ يبدو فيها أنحف كثيرًا عن باقي الصور وحقيقة شكله.

وبالتحقق في صور الملك تشارلز على الشاطئ يتبين وجود أخطاء كبيرة في شكل أصبعه في بعض الصور وظهورها بشكل منفوخ وغير طبيعي عن باقي الصور، كما ظهر إصبع الإبهام لديه في إحداها مختلف عن إصبع الإبهام الآدمي.

وبالتدقيق أيضًا في واحدة من الصور تبين ظهور إحدى الفتيات بشكل غير طبيعي وآدمي، وهو ما يؤكد زيف هذه الصور واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بها.