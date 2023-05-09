الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الملك تشارلز يحتفل بالتتويج على الشاطئ.. حقيقة أم ذكاء اصطناعي؟

الملك تشارلز
الملك تشارلز

انتشرت مؤخرًا، صورًا للملك تشارلز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرقص على الشاطئ ويتناول الشراب مع الراقصات ويرتدي أزياءًا غريبة لا تتناسب منطقيًا مع منصبه الجديد كملك لإنجلترا.

"بالدستور" دققت في حقيقة هذه الصور وما إذا كانت تقنيات الذكاء الاسطناعي مُستخدمة فيها.

وتبين من البحث أن الصورة نشرت عبر حساب مجهول على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتاريخ 7 مايو الجاري وكتب عليها عبارة هذا للضحك ثم تم حذفها.

 

وباستخدام أدوات التحقق عبر “فيس بوك”، تبين أن مطلق الصور هو موقع “GUY GOLD”، ويخص أحد الذكور من مواليد عام 1986، ويتابعه 38565 شخصًا‏.

 

وعن طريق التحقق النظري في الصور، تبين وجود أخطاء فادحة بها تدل على تزييفها بالكامل، من بين تلك الأخطاء ظهر الملك في إحدى هذه الصور، وهو يبدو أصغر كثيرًا من عمره وشكله الحقيقي الذي يظهر به في باقي الصور التي من المفترض أن تكون في نفس الفترة الزمنية، كما أنها تبدو مختلفة عن صوره الحقيقية، إذ يبدو فيها أنحف كثيرًا عن باقي الصور وحقيقة شكله.

وبالتحقق في صور الملك تشارلز على الشاطئ يتبين وجود أخطاء كبيرة في شكل أصبعه في بعض الصور وظهورها بشكل منفوخ وغير طبيعي عن باقي الصور، كما ظهر إصبع الإبهام لديه في إحداها مختلف عن إصبع الإبهام الآدمي.

 

 

 

 

وبالتدقيق أيضًا في واحدة من الصور تبين ظهور إحدى الفتيات بشكل غير طبيعي وآدمي، وهو ما يؤكد زيف هذه الصور واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بها. 

تشارلز الملك تشارلز الملك تشارلز على الشاطئ الذكاء الاصطناعي الملكة إليزابيث وفاة الملكة اليزابيث

الأكثر قراءة

شهود عيان من غزة يروون لـ"الدستور" تفاصيل ليلة الحزن الدامية

زوجة حسن شاكوش: "طليقى بيشهر بيا علشان أتنازل عن القضايا"

وزير الاتصالات يبحث مع مسئولى الشركات الألمانية فرص جذب الاستثمارات لمصر (صور)

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط "إسكندرية ـ طنطا" غدًا

محافظ أسوان: الوصول للحلول العلمية والهندسية لترميم بيت العقاد

الزمالك يُفسد مفاجأة بروكسى.. ويتأهل لثُمن نهائى كأس مصر بصعوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»