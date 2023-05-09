الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائي اليوم 27200 ألف ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن أقصى حمل مسائي اليوم الثلاثاء، بلغ نحو 27200 ألف ميجاوات. 

وأشار المرصد في بيان له، إلى أنه لم يتم خفض أي أحمال أمس الإثنين، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيف أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وأضاف المرصد، أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم يبلغ نحو 27300 ألف ميجاوات. 

كما أشار الجهاز إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس نحو 17 ألفا و309 ميجاوات، موضحا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام/ كيلووات ساعة.

ونوه المركز القومي للتحكم، إلى أن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر، وهذا يعني أن (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم

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