مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»

نفى مصدر في المقاومة الفلسطينية أن قادة المقاومة، الذين اُغتيلوا في العملية العسكرية الإسرائيلية، فجر اليوم، كان مقررًا سفرهم إلى مصر.

وقال المصدر، لشبكة «قدس» الفلسطينية، :"الحديث عن سفر قيادات المقاومة ليس صحيحًا"، مؤكدًا أن السفر كان مقررًا لأعضاء في المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي.

وتابع: "بعض القيادات السياسية فقط كان مقرر سفرهم إلى مصر ولم يكن مخططًا خروج أو سفر أي من القيادات المستهدفة أو القيادات العسكرية الأخرى".

في السياق ذاته، كشفت مصادر لقناة «العربية» السعودية أن مصر فتحت خط اتصال مباشرًا مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية من أجل التهدئة في غزة.

مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية

وشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد أهداف حركة الجهاد الإسلامي داخل غزة، فجر اليوم الثلاثاء، حيث نفذ عملية اغتيال لـ3 قيادات بالحركة الفلسطينية وذراعها العسكرية.

وأدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عبر قصف غزة واقتحام المسجد الأقصى وكذلك المدن الفلسطينية وآخرها نابلس.

وأكدت مصر رفضها الكامل لمثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية، وتؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض من جهود تحقيق التهدئة وخفض التوتر في إطار ما تم التوصل إليه من تفاهمات في اجتماعي شرم الشيخ والعقبة بهدف تهيئة المناخ الملائم لإعادة تحريك مسار عملية السلام.