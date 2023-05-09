الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»

قصف إسرائيلي يستهدف
قصف إسرائيلي يستهدف منزلًا في غزة

نفى مصدر في المقاومة الفلسطينية  أن قادة المقاومة، الذين اُغتيلوا في العملية العسكرية الإسرائيلية، فجر اليوم، كان مقررًا سفرهم إلى مصر.

وقال المصدر، لشبكة «قدس» الفلسطينية، :"الحديث عن سفر قيادات المقاومة ليس صحيحًا"، مؤكدًا أن السفر كان مقررًا لأعضاء في المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي.

وتابع: "بعض القيادات السياسية فقط كان مقرر سفرهم إلى مصر ولم يكن مخططًا خروج أو سفر أي من القيادات المستهدفة أو القيادات العسكرية الأخرى".

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى فى قطاع غزة والأراضى المحتلة

كواليس «السهم الواقى».. كيف جهزت إسرائيل للعملية العسكرية ضد غزة؟

في السياق ذاته، كشفت مصادر لقناة «العربية» السعودية أن مصر فتحت خط اتصال مباشرًا مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية من أجل التهدئة في غزة.

مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية

وشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد أهداف حركة الجهاد الإسلامي داخل غزة، فجر اليوم الثلاثاء، حيث نفذ عملية اغتيال لـ3 قيادات بالحركة الفلسطينية وذراعها العسكرية.

وأدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عبر قصف غزة واقتحام المسجد الأقصى وكذلك المدن الفلسطينية وآخرها نابلس.

وأكدت مصر رفضها الكامل لمثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية، وتؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض من جهود تحقيق التهدئة وخفض التوتر في إطار ما تم التوصل إليه من تفاهمات في اجتماعي شرم الشيخ والعقبة بهدف تهيئة المناخ الملائم لإعادة تحريك مسار عملية السلام.

غزة مصر قطاع غزة التصعيد الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية الجهاد الإسلامي

الأكثر قراءة

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»

أونلاين.. "الداخلية" تضبط نصاب الشاليهات فى القاهرة

جدول امتحانات أولى ثانوي الترم الثاني 2023

محافظ بورسعيد يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة التكنولوجية و«قناة السويس للحاويات»

محافظ الوادى الجديد يتفقد سير الأعمال بمجمع المصالح الحكومية المميكن

"التموين": استلام 1.5 مليون طن قمح محلى من المزارعين حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

كواليس «السهم الواقى».. كيف جهزت إسرائيل للعملية العسكرية ضد غزة؟

الجزائر تدين العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة