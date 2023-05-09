الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى فى قطاع غزة والأراضى المحتلة

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أدانت مصر التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ممثلًا فى قيام القوات الإسرائيلية بقصف قطاع غزة، مما أسفر عن 13 ضحية و20 مصابًا حتى الآن، من ضمنهم مدنيون من النساء والأطفال، واقتحام مجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى، صباح اليوم، تحت حماية القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية وآخرها نابلس.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية، صباح اليوم، رفض مصر الكامل لمثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية، وتؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض من جهود تحقيق التهدئة وخفض التوتر في إطار ما تم التوصل إليه من تفاهمات في اجتماعي شرم الشيخ والعقبة، بهدف تهيئة المناخ الملائم لإعادة تحريك مسار عملية السلام.

وشن سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي قصفًا عنيفًا، فجر اليوم، ضد عدة مواقع داخل قطاع غزة المحاصر.

مصر التصعيد الإسرائيلي مصر تدين غزة المسجد الأقصى نابلس

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