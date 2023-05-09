الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تحيل عصابة "الشرطة المزيفة" بالبساتين للمحاكمة

جريدة الدستور

أحالت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الثلاثاء، 5 متهمين بانتحال صفة رجال شرطة للنصب على أحد الأشخاص وسرقة أمواله، الي المحاكمة الجنائية.

كان تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من مالك شركة استيراد وتصدير، مقيم بالقليوبية بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى عن طريق المغافلة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين عدم صحة أقوال المُبلغ ، وبإعادة مناقشته قرر بتعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" واتفقا على التقابل بإحدى المناطق بدائرة القسم لتغيير مبلغ مالى من العملات الأجنبية إلى العملات المحلية.

ولدى وصوله فوجئ بتوقف سيارة "ميكروباص لم يتمكن من التقاط أرقامها"، وبداخلها 3 أشخاص منتحلين صفة رجال شرطة، وقاموا باصطحابه داخل السيارة والاستيلاء منه على المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالى من متحصلات واقعة السرقة.

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في انتحال صفة رجال الشرطة واستقطاب راغبى استبدال العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.

وأضافوا أنهم أنفقوا باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط المركبة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بسرقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المحاكمة الجنائية رجال شرطة طريق المغافلة سرقة مبلغ مالى

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