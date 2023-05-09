الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حقيقة اعتزال محمد عبد الشافى نهاية الموسم

محمد عبد الشافي
محمد عبد الشافي

كشف مصدر مقرب من محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة اعتزال اللاعب نهاية الموسم الجاري.

وأكد المصدر أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، موضحًا أن اللاعب لم يتحدث مع أي شخص في الزمالك بشأن رغبته في الاعتزال، مشددًا على أن عقد اللاعب مستمر مع الزمالك بشكل طبيعي ولن يرحل في الموسم المقبل.

وأوضح أن عبد الشافي حال ما قرر الاعتزال كان سيبلغ إدارة الزمالك منذ فترة حتى يتيح لهم الفرصة بالبحث عن ظهير أيسر جديد في الموسم المقبل، كما أن الإدارة لم تضغط عليه أو تتحدث معه نهائيًا في هذا الملف خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن عبد الشافي يحظى بثقة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق والذي أشاد بمستواه وينوي منحه الفرصة مع الفريق في الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق بروكسي مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ32 لكأس مصر.

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