أسطورة كرة السلة "دوين ويد" يزور عددًا من معالم مصر السياحية

حرص الأمريكي دوين ويد أسطورة كرة السلة على زيارة عدد من معالم مصر السياحية، خلال فترة وجوده على هامش بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة (BAL).

وتواجد دوين ويد في مصر خلال الفترة الماضية؛ لمتابعة تصفيات دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة، والتي شارك فيها نجله "زائير" ضمن صفوف فريق كيب تاون الجنوب إفريقي.

وقام دوين ويد بنشر عدد من الصور الخاصة به وبزوجته الممثلة الأمريكية جابرييلي يونيون، التي التقطها في منطقة الأهرامات، وعلى ضفاف نهر النيل، وعدد من الأماكن السياحية في مصر، علي صفحته الخاصة بـ«تويتر».

وكان دوين ويد قد بدأ مسيرته في دوري المحترفين لكرة السلة الأمريكي (NBA) موسم 2003 مع ميامي هيت، ولعب في صفوفه لمدة 13 موسما، قبل أن ينتقل إلى فريق شيكاغو بولز، ثم انتقل إلى كليفلاند كافالييرز، وعاد أخيرا لختم مسيرته في ميامي هيت موسم 2019.

دوين وايد ‏لاعب كرة سلة أمريكي ولد في 17 يناير 1982 في شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد اختير في الدرافت المركز الخامس عام 2003 من قبل النادي الذي يلعب فيه ميامي هيت في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين وفاز بلقب الدوري عام 2006 وحصل على لقب أفضل لاعب في النهائيات، وتطور معدل نقاطه في الموسم المنتظم.