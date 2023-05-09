رئيس جامعة حلوان: حريصون على تنظيم ملتقيات التوظيف لإتاحة فرص عمل للخريجين

أكد رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل، حرص الجامعة على تنظيم العديد من ملتقيات التوظيف؛ والتي تهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة للخريجين، وتوفير فرص تدريب للطلبة في الفرق الدراسية المختلفة بمختلف الفرق حتى السنة النهائية.

وقال الدكتور السيد قنديل - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن كلية السياحة والفنادق ستنظم الملتقى التوظيفي لخريجي وطلاب الكلية صباح غد /الأربعاء/ بالقاعة الكبرى بفندق كلية السياحة.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن الملتقى يأتي في إطار اهتمام كلية السياحة والفنادق بمستوى الخريج ليكون مميزا، وعلى وعي بكافة المستجدات التي تواكب سوق العمل واكتساب العديد من الخبرات من خلال التواصل مع ذوى الخبرة وأصحاب العمل.

ومن المقرر أن يتم خلال الملتقى توقيع مجموعة من البروتوكولات وتجديد اتفاقية برنامج التعليم التبادلي، مع شركات مانفودز مصر، وماكدونالدز، وبروتوكول برنامج التعليم التبادلي مع الشركة المتحدة للمشروبات والأغذية (سينابون)، وبروتوكول فنادق تريومف، وبروتوكول شركة ماستر ترافل.

كما سيتم عقد حوار مفتوح بين الخريجين ورجال الصناعة على هامش الحدث بعنوان "مواصفات خريجي كليات السياحة والفنادق فى ضوء احتياجات سوق العمل السياحي".