الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الروسى يسقط طائرة أوكرانية "سو-25" فى خيرسون

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إسقاط مسيرة هجومية أوكرانية في خيرسون، وأوضحت في بيان لها  أن قوات الجيش الروسي أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز سو-25 في مقاطعة خيرسون.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قوات الجيش الروسي، دمرت مستودع ذخيرة اللواء الميكانيكي 54 التابع للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقا لما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

- بوتين: مستقبل روسيا يتوقف على عمليتنا في أوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العالم عند نقطة تحوّل، متهماً الدول الغربية بتدبير "حرب" ضد روسيا.

وقال بوتين، خلال كلمته بالساحة الحمراء في موسكو لإحياء ذكرى الانتصار على النازية في عام 1945: "إن الحضارة من جديد عند نقطة تحوّل لقد اندلعت حرب ضد وطننا، مؤكدا أن مستقبل روسيا يعتمد على الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا.

وأشار"بوتين" إلى أن الشعب الأوكراني أصبح رهينة لانقلاب الدولة، مؤكدًا أن "الشعب الروسي موحد خلف الجيش، الذي يقاتل من أجل روسيا".

وانطلق العرض العسكري الروسي للاحتفال بالذكرى رقم 78 لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في موسكو، اليوم الثلاثاء، بمشاركة آلاف الجنود في مسيرة بالميدان الأحمر.

الدفاع الروسية مسيرة هجومية أوكرانية خيرسون الجيش الروسي مستودع ذخيرة

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