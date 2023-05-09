الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يؤكد أهمية البحث العلمى في مجالات العمل العام وتمكين المرأة اقتصاديًا

جانب من لقاء محافظ
جانب من لقاء محافظ أسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية دور البحث العلمى فى كافة مجالات العمل العام من أجل تعظيم القيمة الاقتصادية للمزايا النسبية، والعمل على الاستفادة القصوى من المنتجات الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى الثروات الطبيعية المتنوعة التي تذخر بها المحافظة. 

وأشاد محافظ أسوان بالتعاون البناء بين محافظة أسوان والمركز القومى للبحوث فى تنفيذ قوافل التوعية للمرأة الريفية والعمل على تنمية قدراتها ومهاراتها من خلال التدريب على تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وهو الذى يتطلب الاستمرارية فى مجالات أخرى من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين. 

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع وفد المركز القومى للبحوث برئاسة الدكتورة أحلام أحمد حسن، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، وأيضاً دعاء فتحى مديرة وحدة تكافؤ الفرص حيث يضم الوفد أساتذة وخبراء متخصصين فى التوعية والتدريب على إقامة مشروعات تستهدف تحسين دخل المرأة وأسرتها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتمكين المرأة اقتصادياً لتحسين معيشة الأسر الأكثر احتياجاً بقرى حياة كريمة. 

وأشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إلى أنه بالتوازى سيتم إستثمار المراكز والمعامل البحثية بنطاق المحافظة للعمل على زيادة إنتاج وجودة المحاصيل الزراعية ، وخاصة البلح والنباتات العطرية والقصب والخضروات والفاكهة. 

ولفت اللواء أشرف عطية إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة تنفيذ العديد من المشروعات الداعمة للمزارعين، وخاصة بقرى وادى النقرة ووادى الصعايدة مما ساهم في زيادة إنتاج عدد من المحاصيل الإستراتيجية في مقدمتها القمح ، علاوة على المشروعات التي تم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وعلى هامش اللقاء أهدى وفد المركز القومى للبحوث محافظ أسوان درع المركز تقديراً لدعمه للقافلة التوعوية التى تم تنفيذها على مستوى 4 قرى بمركزى نصر النوبة وكوم أمبو.

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