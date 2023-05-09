تقرير الصفة التشريحية لشاب قتله جامعى بحلوان: طعنات بالصدر والبطن

تسلمت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، تقرير الصفة التشريحية في واقعة تمزيق جسد شاب على يد جامعي في مشاجرة بسب لهو الأطفال بعين حلوان.

وتبين أن المتهم وجه طعنات بسلاح أبيض في الصدر والبطن للضحية تسببت بنزيف دموي في الجسم، أدت لوفاته.

وورد بلاغ للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة عين حلوان، مفاده وقوع مشاجرة بين الشباب.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين مقتل شاب يدعي عمرو محمد، 26 سنة، بطعنة نافذة، وإصابة كل من "عبدالله مشرف"، و"هاني أسامة"، خلال مشاجرة، بينهم وبين آخرين بسبب لهو الأطفال.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الذي قام بطعن الضحايا، وضبط السلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.