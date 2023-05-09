الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن الموجة 21.. إزالة 218 حالة تعد في بني سويف

جانب من التعديات
جانب من التعديات

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، انتظام العمل في المرحلة الأولى من الموجة الــ 21  لحملات إزالة التعديات، التي يتم تنفيذها  تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة. 

 وذلك ضمن الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ،وتضمن الإشارة إلى أنه تم أمس إزالة  60 حالة تعد على أكثر من 1800 متر أراض تابعة لولايات للري والصرف، ليصل إجمالي ما تم إزالته منذ بدء المرحلة نهاية أبريل الماضي وحتى، أمس الاثنين، إلى 218 حالة تعد منها "165 حالة بناء و53 حالة  زراعة".

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، وبدأت "السبت قبل  الماضي"بالمرحلة الأولى والتي تستمر حتى 19 مايو الجاري، تليها المرحلة الثانية في المدة من 27 مايو حتى 16 يونيو ، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخير خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

التعدي على أملاك الدولة بني سويف حملات إزالة اللجنة العليا القيادة السياسية

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