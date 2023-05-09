مركز إعلام الخارجة ينظم ندوة عن الحوكمة والحد من الفساد

عقد مركز إعلام الخارجة التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية بعنوان " الحوكمة والحد من الفساد " حاضر فيها الدكتور محمود كمال على معبد كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية وخريج المشروع القومى لتأهيل الشباب للمحليات، وغادة بصيط محمد مسئول الإعلام التنموي، وتحت إشراف السيدة أزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة.

بدأ اللقاء بمناقشة عما مدى معرفة المواطنين بمصطلح الحوكمة، وعلاقتها بالفساد ثم شرح استراتيجية مصر 2030، باعتبار أن الحوكمة أحد إجراءات الدولة لتحقيق الاستراتيجية والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

- تعريف الحوكمة

ثم عرف الدكتور محمود مصطلح الحوكمة فهى تعنى الإدارة الجيدة من خلال الشفافية والنزاهة وعدم التمييز بين المواطنين، كما تطرق لصور الفساد الإدارى والتى منها الرشوة والاختلاس والتهرب الضريبى وغسيل الأموال ولذلك اتخذت الدولة العديد من الإجراءات والتى منها تقليل الاعتماد على العنصر البشرى لفصل مقدم الخدمة عن المتلقي وأهم هذه الإجراءات إطلاق منصة مصر الرقمية والتى من خلالها يمكن إنجاز 168 خدمة .



وفي سياق آخر، عقد مركز إعلام الخارجة التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، ندوة تثقيفية حول "الإدمان وخطره على الشباب والمراهقين"، وذلك بمركز شباب السبط حاضر فيها الدكتور إبراهيم محمد محمد حسن مدير إدارة الثقافة الصحية بالشؤون الصحية.

بدأ الدكتور إبراهيم محمد محمد حسن مدير إدارة الثقافة الصحية بالشؤون الصحية، بتعريف الإدمان على أنه حالة مرضية تنشأ من تعاطى عقار معين بشكل مستمر مما ينتج عنه رغبة قهرية للحصول على هذا العقار ثم تناول أنواع المخدرات.

وأشار إلى أنه من حيث المصدر فهناك مخدرات طبيعية مثل البانجو والحشيش والأفيون، ونصف تخليقية مثل الكوكاين وأخيرا مواد تخليقية مثل الترامادول والمورفين، أما أنواع المخدرات من حيث التأثير فتنقسم إلى مهبطات للجهاز العصبى ومهلوسات ومنشطات