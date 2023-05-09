الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مركز إعلام الخارجة ينظم ندوة عن الحوكمة والحد من الفساد

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقد مركز إعلام الخارجة التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية بعنوان " الحوكمة والحد من الفساد " حاضر فيها الدكتور محمود كمال على معبد كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية وخريج المشروع القومى لتأهيل الشباب للمحليات، وغادة بصيط محمد مسئول الإعلام التنموي،  وتحت إشراف السيدة أزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة.

بدأ اللقاء بمناقشة عما مدى معرفة المواطنين بمصطلح الحوكمة، وعلاقتها بالفساد ثم شرح استراتيجية مصر 2030، باعتبار أن الحوكمة أحد إجراءات الدولة لتحقيق الاستراتيجية والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

- تعريف الحوكمة

ثم عرف الدكتور محمود مصطلح الحوكمة فهى تعنى الإدارة الجيدة من خلال الشفافية والنزاهة وعدم التمييز بين المواطنين، كما تطرق لصور الفساد الإدارى والتى منها الرشوة والاختلاس والتهرب الضريبى وغسيل الأموال ولذلك اتخذت الدولة العديد من الإجراءات والتى منها تقليل الاعتماد على العنصر البشرى لفصل مقدم الخدمة عن المتلقي وأهم هذه الإجراءات إطلاق منصة مصر الرقمية والتى من خلالها يمكن إنجاز 168 خدمة .
 

وفي سياق آخر، عقد مركز إعلام الخارجة التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، ندوة تثقيفية حول "الإدمان وخطره على الشباب والمراهقين"، وذلك بمركز شباب السبط حاضر فيها الدكتور إبراهيم محمد محمد حسن مدير إدارة الثقافة الصحية بالشؤون الصحية.

 بدأ الدكتور إبراهيم محمد محمد حسن مدير إدارة الثقافة الصحية بالشؤون الصحية، بتعريف الإدمان على أنه حالة مرضية تنشأ من تعاطى عقار معين بشكل مستمر مما ينتج عنه رغبة قهرية للحصول على هذا العقار ثم تناول أنواع المخدرات. 

 وأشار إلى أنه من حيث المصدر فهناك مخدرات طبيعية مثل البانجو والحشيش والأفيون، ونصف تخليقية مثل الكوكاين وأخيرا مواد تخليقية مثل الترامادول والمورفين، أما أنواع المخدرات من حيث التأثير فتنقسم إلى مهبطات للجهاز العصبى ومهلوسات ومنشطات

مركز إعلام الخارجة ندوة تثقيفية الحوكمة والحد من الفساد الحوكمة استراتيجية مصر ٢٠٣٠ الارتقاء بجودة حياة المواطنين الرشوة والاختلاس الفساد الإداري التهرب الضريبى وغسيل الأموال

الأكثر قراءة

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»

محافظ الوادى الجديد يتفقد سير الأعمال بمجمع المصالح الحكومية المميكن

أسطورة كرة السلة "دوين ويد" يزور عددًا من معالم مصر السياحية

محافظ بورسعيد يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة التكنولوجية و«قناة السويس للحاويات»

"الكهرباء والعدادات مسبوقة الدفع".. ندوة تثقيفية بـ"إعلام زفتى" بالغربية

أونلاين.. "الداخلية" تضبط نصاب الشاليهات فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

كواليس «السهم الواقى».. كيف جهزت إسرائيل للعملية العسكرية ضد غزة؟

الجزائر تدين العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة