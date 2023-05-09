تأجيل محاكمة شخصين بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبى لـ17 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة شخصين؛ بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى، لجلسة 17 مايو الجاري.



وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من ضبط متهمين بالاتجار في النقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مزاولة أحد الأشخاص نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى، متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبصحبته شخص آخر مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهما مبالغ مالية لعملات "محلية ، أجنبية".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية.