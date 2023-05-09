الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف قضية غسيل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه

غسيل أموال
غسيل أموال

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة؛ لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتجميع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدات سكنية ، شراء السيارات.

وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 3 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

السوق المصرفية مبالغ مالية كبيرة وحدات سكنية غسل كيانات مشروعة

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