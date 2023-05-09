المعمل الجنائى يعاين حريقا تسبب فى مصرع شخصين بالعمرانية

يعاين المعمل الجنائي بالجيزة، اليوم الثلاثاء، خسائر حريق شقة اشتعل بها حريق بمنطقة العمرانية، وأسفر عن مصرع زوجين؛ للوقوف على أسباب الحريق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اندلاع حريق بشقة سكنية بمنطقة العمرانية، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها، وأسفر الحريق عن مصرع زوجين مقيمين بالشقة.

تم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ تكثيف التحريات لكشف ملابسات اشتعال وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.