وزيرة التخطيط تلقي بيانها أمام "النواب" بشأن مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد

بدأت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في إلقاء بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

وتشهد الجلسة عرض الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن هالة السعيد، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023 / 2024.

ومن جهة أخرى، عرض الدكتور محمد معيط وزير المالية بيانا بشأن الموازنة العامة للدولة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن موازنة العام المالي الجديد 2023-2024 تتعامل بواقعية شديدة مع كافة العناصر الداخلية والدولية مع مراعاة تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من خلال استمرار دعم المواطنين وتخفيف الانعكاسات العالمية الناتجة عن التضخم واستمرار التشغيل وخلق فرص العمل والحد من البطالة من خلال تحفيز النشاط الاقتصادى.

وقال الدكتور محمد معيط خلال عرض البيان المالي لموازنة الدولة للعام المالي الجديد أمام مجلس النواب: لقد تحملت الدولة والمواطنين الكثير من الأعباء الباهظة بسبب جائحة كورونا والتي ألمت بالعالم باثره وأدت إلي توقف النشاط الكامل لعدد من الأنشطة الاقتصادية كالسياحة والطيران وكذلك ارتفاع أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج وزيادة الإنفاق على الحزم الاجتماعية، واستمرار التشغيل وفرص العمل.

واستطرد الدكتور محمد معيط قائلا: ما وأن بدأنا التعافى من أزمة كورونا واجهنا أزمة الحرب الروسية -الأوكرانية مما أدي إلي تأثر كثير من مستلزمات الإنتاج وتراجعت العديد من مصادر التمويل، ونتيجة لرفع أسعار الفائدة العالمية فقد أدى ذلك إلى نزوح كثير من الاستثمارات من مصر لهذه الدول، فضلا عن الضغوطات الشديدة من عملات كثير من الدول مما أدى إلى تأثر العملات للدول النامية.