الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد هنيدي يبدأ تصوير "البريمو" في منتصف مايو

هنيدي
هنيدي

يبدأ الفنان محمد هنيدي، تصوير فيلمه الجديد “البريمو”، في منتصف شهر مايو الجاري، والذي من المُقرر طرحه في دور العرض في موسم إجازة نصف العام 2024.

ويجسد محمد هنيدي خلال العمل، دور بائع بطيخ، من إحدى محافظات الصعيد، فيما تظهر غادة عادل بالعمل بدور زوجته وتعمل معه في تجارة البطيخ، ويمرا بالعديد من المواقف الكوميدية مع تتابع الأحداث. حيث ستدور الأحداث في إطار كوميدي .

ويتعاون محمد هنيدي، من خلال فيلمه الجديد، مع المخرج سعيد حامد، وذلك منذ آخر فيلم جمعهما "صاحب صاحبه" عام 2002، حيث حقق الثنائي نجاحًا كبيرًا في السينما، بالتزامن مع نهاية فترة التسعينيات، فقد شهدت تجاربهما الفنية شكلاً جديدًا للسينما عما كان مُعتادا وقتها.

ويشارك في بطولته بجانب محمد هنيدي، كل من غادة عادل، أحمد بدير، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

إجازة نصف العام الدراسي النجم محمد هنيدي المخرج سعيد حامد خلال الأيام المقبلة حجاج عبدالعظيم علاء مرسي فيلم نبيل الجميل

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