متابعة المجازر وتوريد القمح.. صدور العدد الجديد من "الزراعة فى كل مصر"

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد ٩٢ من "الزراعة في كل مصر"، الذي يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢ حتى ٨ مايو الجاري.

وبين العدد أنه خلال هذا الأسبوع، عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية ندوة إرشادية حول محصول فول الصويا بالمركز الإرشادي بمركز بنها، كما تم عقد اجتماع اللجنة العليا للتراخيص بمحافظة القليوبية، لمناقشة طلبات المواطنين بخصوص إقامة المشروعات الاستثمارية، وغيرها من الطلبات التى تخدم مصالح المواطنين بالمحافظة، كذلك تم المرور علي صوامع بنها للاطمئنان علي سير توريد القمح، والمرور علي الحقول المنزرعة بالذرة.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، متابعة انتظام عملية توريد القمح، حيث تم المرور على الصوامع والشون والمواقع التخزينية بمدينة طنطا، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية متابعة حصاد ودراس محصول القمح، والمرور على الزراعات بنواحي المحافظة، وتوعية المزارعين بأهمية التوريد، كما تمت إزالة عدد (48) حالة تعد على الأراضي الزراعية، والمرور علي محلات الاتجار في المبيدات والمخصبات الزراعية.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، متابعة حصاد وتوريد القمح بنواحي المحافظة، والمرور على الحقول والصوامع، فضلا عن حقول البطاطس وزراعات الموز والصوب الزراعية، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 18 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 115 من أسواق بيع اللحوم، وضبط أكثر من 5 أطنان لحوم وذبح خارج المجازر وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم الانتهاء من إعطاء 624 ألفًا و386 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كذلك ترقيم 13 ألفًا و84 رأس ماشية وتنظيم 74 ندوة إرشادية و452 لقاء إرشاديا.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة متابعة عملية توريد القمح، حيث تم المرور على الصوامع والشون والمواقع التخزينية بدمنهور، كما واصلت حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، كذلك واصلت مديرية الزراعة بالنوبارية متابعة عملية الحصاد وتوريد القمح، والمرور على الحقول والصوامع، والتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لتأمين نقل وتوريد القمح الى الصوامع والبناكر المحددة.

واستقبلت مديرية الزراعة بمحافظة السويس رئيس قطاع الاستصلاح بوزارة الزراعة، وتفقد زراعات القمح، وعمليات الحصاد والتوريد، كذلك زيارة قرى شباب الخريجين، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد يوم حصاد لمحصول القمح بمنطقة سهل الطينة، بحضور محافظ بورسعيد، كذلك حصاد محصول بنجر السكر، فضلا عن تجهيز وإعداد الأرض لزراعة الأرز بجنوب بورسعيد، ومتابعة زراعات تحميل البصل والقطن بجمعية التينة جنوب بورسعيد.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على شون البنك الزراعي، ومتابعة أعمال التوريد، فضلا عن الحقول والزراعات، وعمليات الحصاد، والمرور على زراعات الذرة، كذلك واصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، المرور على الإدارات الزراعية، وتفقد سير العمل، والتيسير على المزارعين، كذلك متابعة أعمال الحصاد والدراس لحقول القمح، وحث المزارعين على أهمية توريد القمح للمطاحن.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، متابعة حصاد وتوريد محصول القمح، بالصوامع والشون، كما شاركت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، في الاجتماع الذى عقده محافظ قنا بحضور رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، لمناقشة أعمال توريد وحصاد القمح وموقف الأسمدة المدعمة ومدى توافرها بالجمعيات، كذلك تم التأكيد على ضرورة التيسير على المزارعين.

IMG-20230509-WA0019