المطران عطا الله حنا : نرفض مظاهر العنصرية والكراهية بكافة أشكالها

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس لدى استقباله وفدا من بريطانيا إن العلاقة الإسلامية المسيحية استراتيجية يجب أن نعمل جميعا على ترسيخها وتقويتها وتدعيمها وتكريسها.

وأضاف عطا الله حنا،: نحن في فلسطين مسيحيين ومسلمين ننتمي إلى شعب واحد وندافع عن قضية واحدة كما هو حالنا في المشرق الذي نعيش فيه .

وتابع،:مظاهر التطرف والكراهية والعنصرية يجب أن نلفظها ونرفضها لانها تسيء إلى قيمنا الإنسانية ويستثمرها الاعداء خدمة أجنداتهم وسياساتهم وفق معادلة (فرق تسد) .

وأستطرد رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس،: المسيحيون والمسلمون في هذا المشرق وبشكل خاص في قلبه النابض فلسطين مطالبون اليوم أكثر من اي وقت مضى بترسيخ وتقوية العلاقة التاريخية التي تربطنا وأن نعمل معا بحكمة ومسؤولية وعقلانية ودراية لافشال أية مخططات اومشاريع مشبوهة هادفة لإثارة الفتن في مجتمعاتنا ونشر ثقافة العنصرية والكراهية في صفوفنا وبين ظهرانينا .

ونوه المطران، أن القدس مدينة مقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث ونحن نعتبرها متميزة وفريدة ومن المفترض أن تكون مدينة للسلام لكنها ليست كذلك بفعل ما يرتكب بحق الفلسطينيين من مظالم .

وأختتم قائلاً إن مظاهر العنصرية والعنف والحروب والكراهية مرفوضة جملة وتفصيلا ، ويجب ان نعمل معا من اجل تكريس قيم المحبة والأخوة الإنسانية .



