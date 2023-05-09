الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| إجلاء 7800 مصري من السودان وموعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات الماضية تداول عدد من الأخبار السياسية والرياضية والفنية والاجتماعية والعالمية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

- وزيرة الهجرة: إجلاء 7800 مصري من السودان

السفيرة سها جندي

في إطار المتابعة المستمرة لموقف إجلاء المصريين من السودان، أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن نجاح جهود الدولة في إجلاء 500 فرد من المصريين والأجانب، على متن السفينة أبوسمبل، يصلون اليوم عبر ميناء سفاجا، بالتنسيق بين الوزارات والمؤسسات والجهات الأمنية المعنية بالدولة.

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- طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استقرار قبل بدء ارتفاع درجات الحرارة الخميس

الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية.

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- موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

مباراة ريال مدريد

يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم، نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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- الأوبرا تُحيى ذكرى وفاة وردة ومحمد عبدالوهاب بـ3 حفلات فى يونيو

اووبرا

تُحيي دار الأوبرا المصرية، ذكرى وفاة وردة الجزائرية، والفنان محمد عبدالوهاب، والتي تحل ذكرى وفاتهما شهر مايو الجاري، وذلك من خلال تنظيم حفلات جماهيرية على مسارحها خلال الأيام القليلة المُقبلة.

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- "الصحة": الرئيس السيسى وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لتقديم الرعاية للقادمين من السودان

الدكتور حسام عبد

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية الأحداث في السودان برفع درجة الاستعداد القصوى.

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- العربية: مصر تفتح خط اتصال مباشر مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية للتهدئة فى غزة

قصف إسرائيلي لغزة

قالت مصادر لقناة «العربية» السعودية إن مصر فتحت خط اتصال مباشر مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية للتهدئة في قطاع غزة المحاصر.

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