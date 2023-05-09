الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأوبرا تُحيى ذكرى وفاة وردة ومحمد عبدالوهاب بـ3 حفلات فى يونيو

اووبرا
اووبرا

تُحيي دار الأوبرا المصرية، ذكرى وفاة وردة الجزائرية، والفنان محمد عبدالوهاب، والتي تحل ذكرى وفاتهما شهر مايو الجاري، وذلك من خلال تنظيم حفلات جماهيرية على مسارحها خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وكشفت دار الأوبرا تفاصيل الحفل المرتقب الخاص بإحياء ذكرى وفاة وردة، إذ ينطلق يوم الخميس 25 مايو الجاري، في تمام الساعة 8.30 مساءً، داخل المسرح الكبير.

ويُحيي هذا الحفل، مجموعة من مُطربي الأوبرا، تحت قيادة المايسترو أحمد عامر، وهم: أجفان، ورحاب مطاوع، ونهاد فتحي، وسمية وجدي، وصابرين النجيلي وفرح الموجي.

كما تُنظم الأوبرا حفلين لإحياء ذكرى وفاة محمد عبدالوهاب، الأول يوم الأحد الموافق 14 مايو الجاري، داخل المسرح الكبير، في تمام الساعة 8.230 مساءً، وسيُحييه آيات فاروق، وسارة زكي، ومي حسن، وأحمد عصام، ومحمد طارق وأشرف وليد، وذلك تحت قيادة المايسترو حازم القصبجي.

أما الحفل الثاني، فيكون يوم الأحد 21 مايو الجاري، على مسرح الجمهورية، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً أيضًا، ويُحييه كل من سامح منير، ويحيى عبدالعليم، وسعيد عثمان، ومنار سمير، ومي حسن وريم كمال، وذلك تحت قيادة الدكتور مصطفى حلمي.

تحيي المبدعة والفنانة عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى حفلاً في الثامنة والنصف مساء الجمعة 12 مايو على المسرح الكبير، بمشاركة مجموعة من طلابها المواهب الواعدة في العزف على آلة البيانو من طلاب المدارس.

يتضمن برنامج الحفل بدار الأوبرا نخبة من الأعمال الكلاسيكية العالمية التي كتبها خصيصا لآلة البيانو كبار المؤلفين منهم باخ، بيتهوفن، شوبان، البينيس.

يشار إلى أن مشيرة عيسى حاصلة على الدبلوم المعهد العالي للكونسرفتوار بتقدير امتياز، ودبلوم فن الأداء على البيانو من فيينا بالنمسا عام 1984، نالت درجة الدكتوراه في الموسيقى عام 1987.

عبدالوهاب لشهر محمد محمد عبدالوهاب فاة فلات كرى محمد عبد

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