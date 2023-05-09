طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استقرار قبل بدء ارتفاع درجات الحرارة الخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ضمن حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية على أنحاء البلاد كافة حتى الثلاثاء المقبل، قبل أن يبدأ ارتفاع درجات الحرارة من الخميس.

وأكدت الهيئة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، استمرار ظاهرة الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ماتنقشع، وبالتزامن مع التغيرات الجوية التي تشهدها البلاد منذ بداية فصل الربيع، نقدم لكم من خلال هذه السطور درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

طقس الـ72 ساعة القادمة:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 10 مايو 2023:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 11 مايو 2023:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 23.