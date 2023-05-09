الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة: الرئيس السيسى وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لتقديم الرعاية للقادمين من السودان

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية الأحداث في السودان برفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية في جميع المنافذ، سواء كانت جوية أو برية أو بحرية، لتقديم الرعاية الطبية للقادمين من السودان.

وقال عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "DMC"، إن "وزارة الصحة ركزت على 3 محاور أساسية منها: تقديم الخدمات الطبية من خلال رفع عدد العيادات بالمعابر من 5 إلى 10 عيادات في مختلف التخصصات، سواء أمراض الباطنة أو الأطفال أو النساء والتوليد أو الأسنان، بالإضافة إلى دعمها بالكوادر الطبية مع رفع درجة الاستعداد الوقائي في التعامل مع أي حالات مشتبه إصابتها بأي أمراض".

وأشار إلى أن المحور الثاني ركز على مستوى التطعيمات، حيث قدمت وزارة الصحة تطعيمات للأطفال منها شلل الأطفال، بالإضافة إلى التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني، كما تم التعامل مع الجانب النفسي للعائدين، من خلال إنشاء عيادات للدعم النفسي سواء في المنافذ والمعابر أو مستشفيات الأمانة النفسية الموجودة في أسوان.

وأوضح أن المحور الثالث تناول تحويل الحالات التي تحتاج للمزيد من الرعاية إلى المستشفيات المختلفة، من خلال رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات.

وبشأن تسليم كارت المراقبة الصحية للقادمين من السودان لتقديم الرعاية الصحية لهم لمدة أسبوعين، قال عبدالغفار: "انتقلنا إلى مرحلة أعلى من مجرد الكارت الورقي، توجد لدينا قاعدة بيانات مميكنة يتم التسجيل بها، بالإضافة إلى هذا الكارت"، مؤكدًا أن المتابعة تكون أكثر كثافة ومتابعة للأطفال والحوامل.

الدكتور حسام عبد الغفار الرئيس عبد الفتاح السيسي السودان الاستعداد القصوى الخدمات الطبية التخصصات

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