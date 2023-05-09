الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة الهجرة: إجلاء 7800 مصرى من السودان

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة

في إطار المتابعة المستمرة لموقف إجلاء المصريين من السودان، أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن نجاح جهود الدولة في إجلاء 500 فرد من المصريين والأجانب، على متن السفينة أبوسمبل، يصلون اليوم عبر ميناء سفاجا، بالتنسيق بين الوزارات والمؤسسات والجهات الأمنية المعنية بالدولة.

وأضافت السفيرة سها جندي أن الدولة المصرية وفرت 10 حافلات لنقل المواطنين إلى القاهرة مجانًا ليتسنى لهم العودة إلى محافظاتهم، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في عمليات إجلاء المصريين والرعايا الأجانب في السودان، حيث نجحت الدولة في إجلاء ما يزيد على 7800 مصري حتى الآن، من بينها 27 طلعة جوية بالمجهود الحربي.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن الوزارة تتابع عمليات إجلاء المصريين من السودان التي تتم عبر المنافذ البرية في قسطل وأرقين، ويتم التواصل معهم على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات وزارة الهجرة، مشيرة إلى متابعة غرفة عمليات وزارة الهجرة إجلاء أسرة مصرية كانت محتجزة في إحدى المناطق الحدودية، وتم التواصل الفوري مع الجهات المعنية، وتأمين استقلالها إحدى الحافلات المخصصة في اتجاه العودة للقاهرة.

وفي السياق ذاته، أكدت السفيرة سها جندي أن المتابعة مستمرة كذلك لموقف الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، والذين بلغ عدد المسجلين منهم في قاعدة بيانات وزارة الهجرة، وفقًا للاستمارة التي تم إطلاقها للتسجيل من مركز ميدسي لشباب المصريين بالخارج، 5518، وثبت التحليل للبيانات المسجلة أن 87% منهم طلاب جامعيون أغلبهم في كليات الطب البشري والأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة وتخصصات متنوعة أخري، و9٪؜ طلاب في المرحلة الثانوية، موضحة أنه يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي ليتسنى اتخاذ إجراءات تسجيلهم في الجامعات الأهلية والخاصة المصرية في التخصصات المختلفة من خلال عمل اللجنة الوطنية الدائمة المعنية، ووفقًا للضوابط التي يعلنها المجلس الأعلى للجامعات.

كما أكدت وزيرة الهجرة: إننا نتابع على مدار الساعة من داخل غرفة العمليات حتى الاطمئنان على كل المصريين وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن، مضيفة أن مصر لا تتأخر لحظة عن دعم أبنائها ومساندتهم، وأن دورنا الوقوف إلى جانبهم في الأزمات.

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